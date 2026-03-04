Сподели close
Народните представители няма да изслушат служебният министър на земеделието Иван Христанов, предаде репортер на ФОКУС. 

Тази сутрин като първа точка в дневния ред бе предложено от ПГ на "Има такъв народ" изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно кадровата политика на министъра от встъпването му в длъжност, в т. ч. назначенията в Българска агенция за безопасност на храните и областните подразделения на агенцията, назначенията в политическия кабинет на министъра, както и разгласената от министъра информация за заплаха за националната сигурност на страната. 

Христанов обаче е изпратил писмо тази сутрин към деловодството на Народното събрание, че има ''неотложни ангажименти в страната''. 

Припомняме ви, че миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.