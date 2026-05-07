Парламентът не прие да подкрепи комисия, която да се занимае с несъответствията в доходите и имуществото на Делян Пеевски. Това стана ясно със 154 гласа "въздържал се", 48 - "за" и 21 - "против".

От "Прогресивна България" всички гласуваха "въздържал се" - 129 броя народни представители. От ГЕРБ един е бил "за", а останалите 30 се въздържаха.

Цялата парламентарна група на ДПС гласува "против", само ПП, ДБ и "Възраждане" бяха "за".

Малко след това бе гласувано и предложение за подобна комисия, която да се занимае обаче с Иво Прокопиев. Това предложение също не беше прието, като от ПБ отново гласуваха "въздържал се".

