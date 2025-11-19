Румен Радев върху Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, предаде репортер на "Фокус".
Ветото бе отхвърлено с 128 "за", 50 "против" и 16 "въздържал се".
"Фокус" припомня, че държавният глава наложи вето върху част от поправките в Закона за отбраната и въоръжените сили, приет от парламента на 30 октомври. Той подкрепи измененията, свързани със създаването на регулация за дейността на Върховното главно командване, но оспори други ключови текстове. Според президента проблемни са регламентирането на пределната възраст за военна служба, новите правила за отчитане и компенсиране на служебното време, както и промененият ред за ползване на отпуските.
По думите му тези промени могат да доведат до ощетяване на военнослужещите и да създадат условия за допълнителна демотивация в системата.
Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху Закона за отбраната и въоръжените сили
© Булфото
