ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Депутатите прекратиха мандата на председателя на НСИ на първо четене
Това става с поправки в закона, които бяха приети с гласовете на ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ".
В текстовете е записано, че 1 месец, след като законът бъде обнародван в Държавен вестник, парламентът трябва да избере ново ръководство.
Досега кой е начело на НСИ се решаваше от Министерския съвет, припомня bTV. Тази година срещу института имаше атака от "Възраждане“ преди положителните конвергентни доклади за еврото с обвинения, че статистиката за инфлацията била подменена.
Спорове имаше също и с Комисията за защита на конкуренцията, и с Комисията за защита на потребителите заради цените на храните и как да се публикуват те в интернет.
Дебатите минаха без участието на управляващите. Ден по-рано Атанас Атанасов съобщи в социалните мрежи, че е заплашван на служебната му поща и свързва атаката именно с действията на депутатите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1559
|предишна страница [ 1/260 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: