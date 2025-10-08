Депутатите решават: Ще бъде ли въведен предметът "Добродетели и религия"? 

© Булфото На първо четене народните представители обсъждат въвеждане на нов предмет "Добродетели и религия“ и ограничаване на мандатите на директорите на училища в пленарна зала.



Общо три законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование са предложени: Първият е внесен от Министерския съвет (МС), а другите два – от "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).



Дебатът по разглеждането започна с представяне на законопроектите в пленарната зала от техните вносители.



Законопроектът на МС съдържа над 20 отделни предложения, започна дискусията министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.



Какви са предложенията?



- Езикова интеграция: Когато едно дете не знае български език на входа на образователната система, било в първи клас или връщайки се от чужбина, то да започне само с учене на български език, каза Вълчев.



-Усилване на възпитателната функция чрез новия предмет "Добродетели и религия“: Новото в случая не е религията, а програмата по добродетели, по този предмет няма да се пише оценка, обясни министърът.



-Разширяване на достъпа до религия: В момента този достъп е в по-малко от три процента от училищата и са обхванати около 10 хиляди и 700 деца, каза министър Вълчев.



"Учители са тези, които ще преподават предметите, няма нито едно дете да бъде карано да учи религия против волята му, основната програма ще бъде по добродетели", допълни той.



Образователният министър посочи още, че математическите училища се извеждат като специализирани, предлага се реформа при атестацията на учителите и нова професионална квалификация "ранно учене и грижа“, която да обхваща периода от 0 до 7 години, т.е. детските ясли и градини.



Вторият законопроект бе представен от един от вносителите депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.



"Предлагаме ясни дефиниции за равен достъп и качествено образование, както и механизъм за гарантиране на качеството, посочи тя.



Белобрадова допълни, че предлагат разширяване на достъпа до образование чрез допълващи услуги. За децата, които не владеят български език или българският език не им е майчин, предвиждат правила, които да гарантират ефективна езикова подкрепа.



"Това означава квалифицирани преподаватели, повече ресурси и системна работа още от детската градина, включително и през лятото, за да не се налага нито едно дете да повтаря първи клас и да се намали броят на отпадащите от класната стая", коментира депутатът.



"Друг акцент е държавата да насърчава внедряването на иновации, технологии, включително изкуствен интелект в образованието", посочи тя.



Депутатът Николай Денков, един от вносителите на третия законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, посочи, че е важно изкуственият интелект да бъде въведен в закона по подходящия начин – етично, безопасно и образователно.



"Религията има своето място в светското образование, но това не трябва да я противопоставя с другите науки. Предложили сме религията да се появи като система от възгледи и идеи за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух, родолюбие и добродетели", каза Денков.