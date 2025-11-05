Народните представители приеха проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт, предаде репортер наВносители на предложението са ПГ на "ДПС-Ново Начало". Изненада дойде от коалиционните партньори на управляващото мнозинство ГЕРБ, които гласуваха "против" и "въздържал се"."За" гласуваха вносителите, "Възраждане", БСП-Обединена левица, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независимите депутати.