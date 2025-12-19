Депутатът Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на "Има такъв народ", потвърдиха заот пресцентъра на Народното събрание.Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС. До момента Чорбанов е председател на Комисията по образованието и науката в парламента.