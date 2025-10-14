Новини
Дерматолог каза какво провокира псориазиса, как се лекува и предава ли се наследствено
Автор: Екип Ruse24.bg 10:19Коментари (0)64
©
Близо 150 хил. българи страдат от заболяването псориазис, като в световен мащаб то засяга около 2% от хората. Псориазисът може да причини и усложнения.

"Преди 15 години беше доказано, че псориазисът засяга и някои вътрешни системи. Заболелите могат да развият проблеми със ставите, сърцето, панкреаса и при много рядък случай с очите", обясни дерматологът доц. д-р Весел Кантарджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му, колкото по-рано се започне адекватна терапия, възможността за съпътстващи заболявания намалява.

Според него ненавременното диагностициране и неадекватната терапия може да доведат до невъзможност за извършване на адекватни движения с ръцете.

Фактори, които провокират заболяването

Доц. д-р Кантарджиев отбеляза, че причините за развитие на заболяването са различни - обвиняват се някои бактерии, вируси или гъби. Стресът, прекомерната употреба на алкохол и тютюнопушенето също са сред възможните причини за развитие на псориазис.

На въпрос има ли хора, които са предразположени към заболяването, дерматологът подчерта, че най-голям е шансът за развитие между 15 и 25-годишна възраст - при генетична предразположеност, и между 40-60 години - при които се смята, че причината за заболяването са външни фактори.

"Лечението на псориазис през 2025 г. не е проблем", категоричен е доц. д-р Кантарджиев.






