Десет общини в България имат сериозни нарушения във финансовата отчетност, които Сметната палата е установила с финансовите си одити. В докладите, приети през 2025 и 2026 г., одиторите са изразили отрицателно мнение за годишните им финансови отчети за 2024 г. Това са общините Болярово, Божурище, Батак, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе и Ценово.Отрицателно мнение според Закона за Сметната палата и международните одитни стандарти се формира, когато в одитирания финансов отчет на общината или ведомството има съществени неправилно отчетени суми или пропуски на важна нефинансова информация, чийто ефект е всеобхватен върху отчетността и финансите. Финансов отчет, за който Сметната палата е изразила отрицателно мнение, не дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация. В тези случаи Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси - да ограничи или преустанови трансфери или да ограничи лимити за плащания на бюджетните организации при нарушение на бюджетната дисциплина.Шест от одитните доклади са дадени на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за нарушение на бюджетната дисциплина (за общините Болярово, Божурище, Сунгурларе, Неделино, Кочериново, Лесичово). Сметната палата е изпратила всички окончателни доклади както до кметовете, така и до общинските съвети и Националното сдружение на общините в Република България.Проверките разкриват документирани сериозни разминавания в счетоводните данни, липса на документална обоснованост за милиони левове, липса на задължителни инвентаризации, неправилно оценяване на активи по данъчна вместо по справедлива стойност. Общините са нарушили бюджетната дисциплина, надвишавайки също и законови лимити или имат неправомерно поети ангажименти за разходи.Част от установените грешки и нарушения са повтарят от години при някои общини, въпреки че още по време на одитите има възможност да бъдат коригирани.Често изтъкван мотив за това е недостиг на подготвени кадри за прилагане на указанията на министъра на финансите и нормативните изисквания.За някои от общините мнението е било отрицателно и в предишни години – например в община Болярово – и за 2023 г, в община Лесичово и Брезово - от 2022 г. до 2024 г. насам.Ето някои основни причини за изразено от Сметната палата отрицателно мнение в годишните финансови отчети (ГФО) на посочените общини за 2024 г.:Прагът на същественост според одиторските стандарти е праг от 2% от общата стойност на активите на бюджетната организация, за да може отчетът й да дава вярна и честна представа за финансовото й състояние.Например, в община Божурище неправилните отчитания са за близо 21 млн. лв. (11,6%), в община Батак – за общо 8,5 млн. лв., в община Болярово - общо за около 3,6 млн. лв. (11,6 %) и в община Дряново – за над 5,3 млн. лв., и др.В много голяма част от общините тази процедура не е извършвана години наред при условие, че е необходимо тя да става най-малко веднъж на три години. Това изкривява значително картината на финансовата отчетност, което може да доведе до неправилни изводи и неадекватни управленски решения по отношение на тези активи.Например в община Болярово не е извършен от 2018 г. преглед за обезценка на активите и годишна инвентаризация на активи за над 38 милиона лева, в община Батак – от 2020 г. за 39 млн. лв., в община Лесичово – от 2014 г. за 43 млн. лв., в община Кочериново – от 2020 г. за 31,4 млн. лв., в община Неделино – от 2009 г. за 3,5 млн. лв., за над 3,8 млн. лв. в община Сунгурларе.В община Брезово се наблюдават такива разлики в много счетоводни групи, като най-голямата разлика е в размер на над 4,8 млн. лв.В община Неделино – разлики общо за над 5,8 млн. лв. (съответно от 583 хил. лв., 3,8 млн. лв. и 1,4 млн. лв.)В община Сунгурларе за 1,2 млн. лв. по счетоводни сметки, както и за 8,7 млн. лв. - между общата стойност на активите в оборотната ведомост (представена в МФ) и данните в инвентарната книга.В община Батак - за близо 760 хил. лв. между регистрите и официално представения отчет.Осчетоводяването по данъчна оценка, а не по справедлива стойност показва нереално ниско оценяване на общинското имущество.В община Лесичово 112 актувани имота са осчетоводени средно по 0,06 лв./кв. м, както и 129 имота на същата стойност в община Кочериново, в община Неделино – общо 27 имота средно за 0,04 лв., 0,03 лв. или 2,29 лв. на кв. м, а в община Батак – 126 имота не са осчетоводени по баланса на общината.В община Сунгурларе 31 новоактувани имота са осчетоводени със средна стойност 1,24 лв. на кв. м, а средната пазарна стойност на продажбите е била близо 4 пъти по-висока.В община Ценово за земи и гори на обща стойност 7,4 млн. лв. липсва информация в счетоводната отчетност за площ, номера на имоти и актове за общинска собственост.В община Болярово в инвентарната книга на активите за земи, липсват номера на актовете за общинска собственост за 240 партиди, а за 31 имота липсват и местоположения на обекти, поради което няма достатъчно предпоставки за осигуряване на надеждна информация за целите на управлението на общината, и за вземане на правилни управленски решени.В община Сунгурларе 6,27 млн. лв. е стойността на земи и гори, за които не е извършена инвентаризация, като е установена и разлика от близо 2,2 млн. лв. спрямо инвентарната книга.В община Брезово – неправилно са отчетени разходи за инфраструктурни обекти и за ремонти за общо 5,9 млн. лв., сред които за ремонт на общински пътища и язовир; в община Ценово – разходи за общински път отчетени с 1,6 млн. лв. по-малко от действителния размер.В община Дряново разходи за проект за парк са отчетени като завършен инфраструктурен обект, въпреки че строителните работи дори не са започнали.В община Неделино разходи за незавършено строителство на активи за 10,5 млн. лв. осчетоводени през предходни периоди, впоследствие са осчетоводени като завършени обекти, без доказателства за въвеждането им в експлоатация, като неправилните отчитания не са коригирани.В община Ценово реализирани дейности по договори за ремонти и изграждане на игрище са отчетени с 2, 6 млн. лв. по-малко от действителния им размер.В община Божурище са констатирани сериозни нарушения при отчитането на договор за концесия на общински имот – спортна база. По договор от 2006 г. първоначалните договорени инвестиции са били за 2,5 млн. лв., впоследствие с анекс са увеличени на 2,9 млн. лв., но със свое решение Общински съвет – Божурище е одобрил реализирани инвестиционни разходи/извършени подобрения за 5 млн. лв., като на одитния екип не са представени първични счетоводни документи, доказващи извършените дейности.Грешки заради ръчни записи от порядъка на няколкостотин хиляди лева има в общините Батак и Дряново. В община Лесичово не се прилага счетоводен софтуер в общинската администрация за отчитане на средствата от ЕС и за чуждите средства, както и при 8 второстепенни разпоредители с бюджет (констатирано още от 2020 г.).В някои от общините, просрочените задължения достигат по-висок процент от разходите при законово допустим лимит от 5%. Поетите ангажименти за разходи също надвишават лимита от 50%.Например при общините Брезово и Божурище този процес е наблюдаван при поетите ангажименти за разходи, в община Неделино – и при просрочени задължения, и поети ангажименти за разходи.