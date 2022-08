Десетки паркинги в страната се превръщат в пространства за спорт

© Десетки паркоместа в цялата страна ще се превърнат в пространства за спорт и физическа активност. Това ще се случи като част от инициативата Park(ing) Day for Fitness, като в рамките на седмица (16-ти-22-ри септември) в 10 населени места паркинги ще привличат вниманието на гражданите към темата за отворените градски пространства за спорт и забавление. Координатор на инициативата е пловдивското сдружение BG Бъди активен, а мисията им е провокиране на обществен дебат за това как да адаптираме и подобрим качеството на градската среда.



Координаторите са отправили специална отворена покана към спортни клубове и НПО организации, за организиране на събития, част от инициативата. Сдружението ще осигури цялата необходима помощ за организацията – наръчник за планиране на еднодневно събитие, пакет за брандиране и финансова помощ за провеждане на събитието, както и безплатно участие в обучителен уебинар.



Всички желаещи да се включат могат да се свържат с BG Бъди активен на kera@bgbeactive.org



"С помощта на обикновени и леснодостъпни уреди като въжета за скачане, конуси, гири, тежести, степер можем да превърнем пространството за паркиране в мини фитнес на открито“, казва Кера Стенева, от сдружението координатор – "Отправили сме тази отворена покана с цел да достигнем до хората в цялата страна от различните сектори (граждани, НПО, администрация, организации за масов спорт), и ги подтикнем да преосмислят разнообразието на градските пространства и скритите и най-вече лесни възможности за физическата активност в тях.“



Park(ing) Day for Fitness се основава на оригиналната концепция на международния Park(ing) Day - да заемем паркинг място за един ден и да го превърнем в пространство за общуване, физическа активност, движение и/или фитнес за ума. През последните години участниците по света са превръщали паркинг места в най-различни тематични кътове като - мини-изложби, арт инсталации, семинари, уроци по йога, работилници за колелета и други. Целта на събитията от инициативата Park(ing) Day for Fitness е да насочи вниманието към неизползваните възможности, които нашите градове предлагат за повече физическа активност на открито.



“С тези на пръв поглед малки намеси се надяваме, че можем провокираме действия и промяна в поведението на гражданите, но и най-вече на управляващите града, за подобряване качеството на градската среда. Подобни практики в Европа се прилагат и приемат добре редовно от много години. Трябва и в България да отворим съзнанието си и да започнем да мислим по-различно. Всички ние имаме нужда да бъдем активни всекидневно - на първо място за здраве - физическо и ментално. Средата, в която живеем може да ни помогне за това“ – казва Ласка Ненова, основател на сдружение BG Бъди активен. “За да има дългосрочен ефект върху крайния получател на посланието – гражданите, трябва да има и промяна в работата в тази посока и от институциите“ – допълва Ласка Ненова.



До момента своето участие са заявили 10 населени места, сред които Пловдив, Варна, Бургас, Русе, София, Смолян, Тетевен и други. Някои от разнообразните активности, с които ще участват в международната инициативи, включват обучения на деца за безопасност на движението, открити тренировки по бойни изкуства, футбол, петанк и колоездене. В Пловдив, гражданите ще имат възможност да се позабавляват и спортуват на “Чисто" паркомясто, където ще се провеждат образователни игри за деца и възрастни на тема рециклиране и опазване на околната среда. Във вечерните часове, пловдивчани ще бъдат провокирани с градски куест за всякакви възрасти - над 40 отбора ще участват в “Градски игри", решавайки загадки и предизвикателства из града под тепетата.



Park(ing) Day for Fitness ще се отбележи с отборни игри и във Варна, където на 17-ти септември 7 паркинга ще се превърнат в своеобразни спортни площадки. Жителите на морската столица ще имат възможността да повъртят велоаргометър, да подобрят играта си на тенис на маса, да изпитат уменията си за баланс и да опитат още много други забавни активности на открито. Програмата от събития ще завърши на 22-ри септември (Световен ден без автомобили) с масово събитие в Бургас. Един от големите булеварди в града ще бъде затворен за моторни превозни средства от 10:00 до 16:00 часа в деня, освобождавайки място и създавайки възможности за множество спортни и развлекателни дейности - различни спортове, танци, групови игри, както и в множество работилници и срещи, посветени на устойчивия начин на живот и транспорт, както и на темите за околната среда и градските пространства.



Покана е отворена до 9-ти септември. Повече информация може да бъде открита на сайта на инициативата: https://parkingdayforfitness.bgbeactive.org/update/976/open-invitation



Събитията от инициативата Park(ing) Day for Fitness ще се проведат едновременно в 6 европейски държави, за да демонстрира как пространствата в града могат да се отворят за жителите и да станат център за спорт и общуване. Проектът Park(ing) Day for Fitness е координиран от сдружение BG Бъди активен и e финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.