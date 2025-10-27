ЗАРЕЖДАНЕ...
Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
"Идеята на индекса е да напипа пулса на училищата, колко готови те са за интеграцията на изкуствения интелект. Той дава картина каква е реалната готовност, къде има нужда да се насочи още ресурс в правилната посока. Това ще помогне на учителите да използват отговорно и етично изкуствения интелект. Целта е да превърнем технологиите в наш съюзник, да използваме това, за да стимулираме децата да бъдат креативни, мотивирани и да мислят критично и отговорно. Когато имаме ясен регламент, когато имаме ясни правила и използваме отговорно изкуствения интелект, може да го превърнем в наш съюзник“, обясни Бенина.
Опитът й от работата с деца показва, че те се справят добре с интегрирането на изкуствен интелект в учебния процес. "Мислят, това ги мотивира и стимулира креативността им. Децата имаха възможност да създават игровизация на учебния процес, използвайки технологиите. Това ми даде възможност да видя, че работейки по този начин, децата са по-мотивирани, научават повече, по-мотивирани са, по-креативни са“, сподели Десислава Бенина.
