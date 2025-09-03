Десислава Иванчева: Ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора 

© Facebook Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора, в допълнение и с астмата ми, която се обостряше често там от влагата в помещенията, се оказа, че от един обикновен летен вирус за два дни съм развила двустранна пневмония. Това написа в социалните мрежи бившият кмет на район "Младост“ в София Десислава Иванчева.



"Фокус" припомня, че в края на юли месец вицепрезидентът Илияна Йотова помилва Иванчева.



Публикуваме целия пост без редакторска намеса:



Изследванията ми показват множество сраствания в обастта на белия дроб. Явно от тук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време.



Валентин-Александър се наложи отново да отиде при баба си. Слава богу, майка ми сега е добре и пое отново грижите за него.



Днес ме изписват, но още седмици ще продължа лечението си вкъщи.



Благодаря ви, че не ме забравяте и ежедневно ми звъните, получвам стотици съобщения.