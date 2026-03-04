Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.
Тя написа: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".
Припомняме, че преди дни Радев обяви, че отива на избори с "Прогресивна България" и се регистрира в ЦИК.
Коалицията е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.
А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем.
Десислава Радева за "Прогресивна България": За протокола - "мене ме нема в целата схема"
_Крис_
на 04.03.2026 г.
От всичко най-вярното ще се окаже продължението на припева. Що не го довърши, бе Деска?
_Крис_
на 04.03.2026 г.
От всичко най-вярното ще се окаже продължението на припева. Що не го довърши, бе Деска?
_Крис_
на 04.03.2026 г.
От всичко най-вярното ще се окаже продължението на припева. Що не го довърши, бе Деска?
Сергей Пройчев
на 04.03.2026 г.
Малко ли ти беше да обиколиш света с парите на данъкоплатците.И БМВ седмица да си направиш кефа.Мъжленцето бая парички е скатало ще има за още обиколки ,но вече с лични пари.
Кьосев
на 04.03.2026 г.
Почерпила се е жената и е решила да ни информира за нещо?!
