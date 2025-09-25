Десислава Желязкова за случая с избягалото момиче от детска градина в София: Аз смятам, че ще има наказания, това е голямо нарушение

© БНТ По-рано днес ви съобщихме, че дете на 3 години е избягалрор от 151 ДГ "Леда Милева" в столицата. Инцидентът е от вчера, а развръзката с добър край. Малчуганът е открит от продавачка в съседен на детската градина магазин, която бързо го е отвела в детското заведение. Стана ясно още, че започва проверка от дирекция "Образование". Предстоят разпити на персонала.



Докато другите деца са в спалното помещение вчера следобед, 3-годишното момиченце успява да избяга.



"Започнала е да ходи по тротоара и съответно се е озовала в близост до едно кафе по-нагоре, от което ние всяка сутрин си взимаме водичка и жената от кафето ни познава. Ако тя не беше буквално един ангел на нашето дете, не знаем какъв щеше да е краят", каза майката на детето Милана Петрова пред БНТ.



Детето е изминало не повече от 50 метра преди да стигне до магазина. Според родителите персоналът е проявил небрежност.



Майката и бащата на момичето твърдят, че от ръководството не са им обяснили какво точно се е случило. Разбрали за бягството на детето им от Фейсбук.



"Търсило е майка си, само е обикаляло. Никой не ни е уведомил за това нещо. Мен ме уведоми госпожата само, че детето си е отключило и е било в двора. Те тръгнали веднага след него, което според мен не е така, защото ако са тръгнали веднага след него, детенцето нямаше да бъде доведено от въпросната госпожа", добави бащата на детето Боби Касабов.



"Директорът твърди, че учителката е търсила детето. Нямаме такива данни до момента, ще търсим и от видеонаблюдението дали можем да намерим записи. Въпросът е, че тригодишно дете няма как да преодолее според нас три заключени врати. Вратата, която е на двора, според директора е била оставена от смяната на персонала на обяд. А и е оставена отворена, което също е нарушение", заяви директорът на Дирекция "Образование" в Столичната община Десислава Желязкова.



Още преди да направят проверка, от дирекция "Образование" към общината констатират нарушение - не са били уведомени от директорката.



"Доколкото аз разбрах от директора са оставили детето без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение. Това е изключително голямо нарушение, така че аз смятам, че ще има наказания за учителя и помощния персонал, както и за директора. При 20 и няколко деца да липсва едно и да не забележим, да, това е голям пропуск", добави Десислава Желязкова.



Ето какво още каза майката на детето Милана Петрова: "Това не е първият път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е нечие друго дете. Надзор няма, няма охрана, хората си преминават, както виждате най-спокойно. На мен ми е много интересно как едно дете на 3 години си отключва една врата с ключ, следваща врата, защото там има втора врата. След което това дете може да излезе само от тази врата, която виждаме ето тук и съответно си отваря и тази врата и започва да се скита, вие виждате улица "Оборище". Детето можеше да е прегазено, откраднато, убито, не дай си Боже".



Предстои да бъдат взети мерки особено за външните врати, обясниха от дирекция "Образование".



"Първото нещо, което трябва да се направи е да се преместят бутоните на по-високо място, които са за отваряне. Всички врати, които не се затварят и заключват автоматично трябва да бъдат подменени. Трябва да има такава височина, която не позволява дори на по-големите дечица на 6 и 7 години да достигат до тях лесно", каза още директорът на Дирекция "Образование" в Столичната община Десислава Желязкова.



Наказанията за персонала могат да бъдат от забележка до уволнение.