Дете е загинало при катастрофа в Прохода на Републиката
По първоначална информация тирът се е завъртял и е ударил колата, в която е пътувало семейство. Ранен при произшествието е и бащата, а майката е в стабилно състояние.
Шофьорът на камиона е задържан, а по непотвърдена информация той се е опитал да избяга преди униформентите да го арестуват.
Пътят беше временно затворен, но към момента преминаването е нормално. От полицията апелират шофьорите да карат внимателно и със съобразена с пътните условия скорост.
Д-р Сибила Маринова: Транспортират едно от пострадалите в катастрофата румънски деца с хеликоптер, българче остава в реанимация
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:13 / 25.01.2026
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му ...
18:38 / 25.01.2026
Голяма верига от хотели затваря половината от обектите си
18:15 / 25.01.2026
Развитие без ограничения: МОН предлага бъдеще за младежите със СО...
16:19 / 25.01.2026
Мъжът на Лена Бориславова: Властта прекалено често главозамайва х...
15:22 / 25.01.2026
Лекар: Има грип, но има и COVID-19
12:27 / 25.01.2026
