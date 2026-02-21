верижната катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. Сигнал за пътнотранспортно произшествие на АМ"Тракия" км 178, посока София, е получен в 11,24 часа.
По първоначална информация, инцидентът е между л.а. "Нисан", управляван от 19-годишна жена, л.а. "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и л.а. "Тойота", управляван от 36-годишна жена.
Пострадали са водачката на л.а. "Тойота" и пътнички от л.а. "Ауди" - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.
Дете и две жени пострадаха при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
©
Още по темата
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помагало, ако го е правило за някого, добре е той да каже
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Миролюба Бенатова: Защо Калушев е разбирал за сигналите срещу себе си? Защо единият от тримата има две входни рани?
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.