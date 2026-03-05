Инцидент с дете на писта над Банско e станал по-рано днес. Баща е подал сигнал на телефон 112. По думите му, 13-годишното му дете е било блъснато от шейна, която се движила по една от пистите. Към мястото веднага е изпратен екип на Планинската спасителна служба (ПСС). Екипи на полицията работят за изясняване на случая.По думите на управителя на ски-зоната Иван Обрейков, случаят е крайно изопачен. На камерите в района се вижда, че в момента на инцидента на пистата не е имало шейна."Детето най-вероятно е паднало и бащата е решил да подаде сигнал на телефон 112. Веднага са отишли екипи на ПСС, които са обслужили детето и дори са го транспортирали към първа станция на лифта, от където е закарано към лечебно заведение", допълни пред БНТ Обрейков.Концесионерът на ски-зоната се е опитал да се свърже с бащата, но той не бил открит. Обрейков допълни, че има издадена заповед за забрана за шейни по пистите, с изключение на шейните на ПСС и то при спешни случаи, именно заради съображения за сигурност и недопускането на подобни инциденти.