Детски ендокринолог: Ако родителите имат наднормено тегло или затлъстяване, подозираме неправилен модел на хранене у дома
Автор: Екип Ruse24.bg 20:58Коментари (0)37
© bTV
България е сред страните с най-високи нива на затлъстяване сред децата в Европа. Почти едно на всеки три деца има наднормено тегло, а с годините делът им става все по-голям, показва изследването.

Сред основните причини за затлъстяване - консумацията на преработени храни с високо съдържание на захар и нездравословни мазнини, както и широката им реклама. Фактор е и намалената физическа активност при децата, отчитат от "Уницеф“.

В 5. клас Стефан започва да приема все по-често вредни храни. Момчето казва: И тогава, и сега, те са достъпни и са в близост до училищата. Разказва, че в близката лавка свободно се предлагат дюнери, хамбургери, вафли и газирани напитки.

Малко по малко – той качва килограми, а в училище започват подигравки.

"Затварях се в себе си. Аз не разбирах защо го правят, те не ми казват, че имам проблем, а просто ме обиждат. Предпочетох да не излизам и да се затварям вкъщи“, разказва момчето.

Брат му успява да го мотивира да започне да спортува и да се храни здравословно. Стефан не само променя начина си на живот, а и създава проект за вендинг машини с полезни храни.

Специалистите съветват: ако въпреки мерките у дома, детето продължи да наддава, родителите да се консултират с лекар.

"Ако родителите имат наднормено тегло или затлъстяване, подозираме неправилен модел на хранене у дома. Тогава насочваме работата към цялото семейството. Но ако двама родители с нормално тегло, доведат дете, което е напълняло - тогава се насочваме към храната, което то консумира извън дома“, обясни пред bTV д-р Здравка Тодорова, детски ендокринолог.

Ако не се вземат мерки, наднорменото тегло може да доведе и до инсулинова резистентност, високо кръвно налягане, хормонални или менструални смущения при момичетата, предупреждават лекари. От министерството на образованието казват, че сега заложените часове по здравно образование не са достатъчни, и планират да ги увеличат.

"Каквито и изисквания да сложим и да кажем, че не се продават вредни храни - основното, което трябва да правим с децата, е да им говорим и да създаваме нагласи за нездравословните храни“, коментира Красимир Вълчев, министър на образованието.

От тази учебна година - в сила трябва да влязат и по-строгите изисквания за храните, които се предлагат в училищните столове и лавки.






