Детските психиатрии у нас са 32, специалистите са концентрирани в София и Варна

© Александровска болница Малкият брои детски психиатрии, не е само български патент, то е европейски и световен. 32 са детските психиатри, 22 работят по специалността. Те са концентрирани основно в София и Варна, където има детски психиатрии.Това каза здравният министър Силви Кирилов по време на парламентарния контрол днес, на въпрос зададен от няколко представители на "ДПС - Ново начало" за недостига на детски психиатри и липса на достъпна специализирана помощ за деца с разстройства от аутистичния спектър.



Министър Кирилов обясни, че на специализантите се предоставят 2600 лева за насърчаване да работят в тази сфера, като до момента това са трима специализанти.



Относно заболяванията от аутистичния спектър



"Диагностиката се извършва според световните стандарти от мултидисциплинарен екип, средната възраст за поставяне на диагноза е 36 месеца. Диагностиката продължава е 21 дни и е безплатно. Има дневни отделения в София, Варна, Ловеч, Пловдив, Търговище, Бургас", каза министър Кирилов.



Той обясни, че е интегриран план за действие, включващ ранно откриване, скрининг, ранна диагностика и ресурсна обезпеченост.