Деветокласник стреля с пистолет в училище в Хасково!

© Пистолет е открит в раницата на ученик от 9 клас в училище в Хасково. Според неофициална информация той е стрелял през прозореца по време на междучасие тази сутрин, съобщи NOVA.



Съученичка веднага подала сигнал до директора, който заедно с охраната обискирали раницата на ученика. След като намират оръжието, е извикана полиция.



Пистолетът е газов.



От полицията съобщиха, че ученикът е задържан.