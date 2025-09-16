Новини
Деветокласник стреля с пистолет в училище в Хасково!
17:39
©
Пистолет е открит в раницата на ученик от 9 клас в училище в Хасково. Според неофициална информация той е стрелял през прозореца по време на междучасие тази сутрин, съобщи NOVA.

Съученичка веднага подала сигнал до директора, който заедно с охраната обискирали раницата на ученика. След като намират оръжието, е извикана полиция.

Пистолетът е газов.

От полицията съобщиха, че ученикът е задържан.






