|Диан Иванов наруши мълчание: Не съм се крил, получих заплахи за живота си
Припомняме, че Иванов бе сочен за основен свидетел срещу Благомир Коцев.
Публикуваме изказването на Диан Иванов без редакторска намеса от страна на Varna24.bg.
Днес се навършват 2 месеца от акцията на КПК и ГДБОП във Варна. На 16.07. депозирах заявление пред СГП, че показанията, "взети“ от мен, са под натиск и поисках да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Заявлението споделих в личния си профил във Фейсбук.
Какво последва:
1. Постът ми във Фейсбук беше свален – не от мен и поради причина, която остава неясна за мен и до днес. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.
2. Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми.
3. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си.
4. До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания.
Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели.
Предстои да разберем какво ще се случи с мен…
