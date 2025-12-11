Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
Тя обаче не очаква правителството да подаде оставка, въпреки многохилядните протести в последните седмици. "Мисля, че те няма да се вслушат в гласа на народа и ще продължат да наглеят. Наистина не знам какво да очаквам", сподели Блажева.
Според нея младите хора от поколението Z имат различен начин на мислене. "Те, за разлика от нашето поколение, са доста по-непримирими с несправедливостта."
Диана Блажева очаква на следващите избори да се появят нови политически формации: в лявото политическо пространство – вероятно около президента Радев, а в дясното – около БОЕЦ и Манол Глишев.
Ива Атанасова, която се занимава с дигитален маркетинг, сподели впечатленията си от снощния протест. "Изключително силна енергия на хора, обединени в една посока. Толкова много хора на едно място и въпреки това, не срещнах някой, който се е държал невъзпитано. В никакъв случай не съм изпитвала страх", разказа тя.
И тя не очаква протестите да доведат до оставка на правителството. "В същото време, ако го направят, не знам каква е алтернативата за България. В подобен тип ситуации като сегашната се раждат нови партии и обикновено тези нови партии винаги имат изключително голям успех на първите избори. Да видим и сега какво ще се случи, но със сигурност ще бъде интересно време за България", добави Атанасова.
Според нея на следващите избори активността ще се повиши драстично, защото младите хора от поколение Z вече са активизирани. "Аз се радвам, че младите хора са толкова будни, без значение какъв е техният мотив. Радвам се, че заявяват своята гледна точка. Точно те ще направят промяната сега според мен, защото се обединиха. Стана тренди това да бъдеш политически ангажиран в последните няколко седмици, което е нещо нечувано за България в последните години, защото гражданското общество у нас не е особено голямо", коментира Ива Атанасова.
