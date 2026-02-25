Борислав Сарафов е малко по-трудно да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока. Това каза журналистът Йово Николов пред NOVA.
Пиар експертът Диана Дамянова също не смята, че смяната, която прави кабинетът, е политическа чистка. "Но грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Затова много скъпо ще си плати на изборите", допълни тя.
Николов каза, че по данни на Български хелзински комитет за 10 години са подслушвани 260 магистрати от общо 4000. Той посочи, че "магистратите в България са под сериозен натиск от страна на репресивните органи". И допълни, че не е известно къде се намират документите, заради които може да се окаже натиск.
Дамянова коментира искането на Антикорупционния фонд за достъп до ЗДОИ по отношение на организацията на Ивайло Калушев, което беше определено като опит за натиск върху силовите структури в държавата. Според нея въпросният документ е изготвен от самата организация НАКЗТ и е връчен на Фонда, за да бъде внесен.
Николов подчерта, че се прави опит да се делигитимират НПО-тата, което "води до тотално размиване на гражданското общество".
Журналистът смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.
