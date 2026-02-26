Диана Русинова: Най-лесно е да убиеш някого и после да го прикриеш
"Оказва се, че в България най-лесно е да убиеш някого и после да го прикриеш. Услужлив съ(участник) се оказват именно разследващите институции", пише още тя.
Русинова и екипът й са се заели със случай от преди десет години по молба на семейство, което е загубило близък при убийство, прикрито като инцидент с автомобил. В процеса на работа са разкрити куп съмнителни действия от страна на институциите: "неподписани протоколи, приети за доказателство; противоречащи си показания; улики, доказващи истината, които са били изключени от официалното разследване".
"Това, скъпи дами и господа, представлява “правосъдието" в България. Истината е пред очите на съдии, прокурори, вещи лица и следователи, но просто никой не желае да я види. Виновен е умрелият, просто защото не може да си каже. А вие скачайте, подскачайте, протестирайте, вярвайте на глупости и внушения и си мислите, че ще промените нещо. Нищо няма да се промени, глупаците сме всички ние. В България правосъдие няма, няма и да има. Никога", пише пътният експерт..
Актуални теми
