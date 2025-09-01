ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Русинова: Никъде и по никакъв повод не съм твърдяла, че е отказан транспорт на детето
Още по-малко съм давала медицински квалификации. Това написа пътният експерт Диана Русинова по повод транспортирането на пострадалото дете в тежката катастрофа край Монтана снощи.
"В моята публикация, която е публична и достъпна и в момента, ясно съм написала: "ако състоянието му позволява“.
Системата за въздушна спешна помощ функционира добре. Въпросът е обаче дали болниците искат да я използват – или предпочитат да получат парите за лечение на пациенти, които така или иначе не могат да излекуват.
Не пожелавам на никого да изпада в положението на това семейство. Особено когато съдбата му зависи от българската здравна система.
Съветвам министър Караджов да се съсредоточи върху проблемите в сектора "Транспорт“, които са безброй.
Да прояви поне малко смирение и уважение към ежедневните трагедии на пътя и нашите усилия, вместо да прави несъстоятелни и неадекватни изказвания", пише още Русинова.
