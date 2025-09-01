Диана Русинова: Никъде и по никакъв повод не съм твърдяла, че е отказан транспорт на детето

© Facebook Позицията на министър Гроздан Караджов относно необходимостта от транспортиране на пострадалото дете в ПТП е в стил "гузен негонен бяга“. Никъде и по никакъв повод не съм твърдяла, че е отказан транспорт на детето.



Още по-малко съм давала медицински квалификации. Това написа пътният експерт Диана Русинова по повод транспортирането на пострадалото дете в тежката катастрофа край Монтана снощи.



"В моята публикация, която е публична и достъпна и в момента, ясно съм написала: "ако състоянието му позволява“.



Системата за въздушна спешна помощ функционира добре. Въпросът е обаче дали болниците искат да я използват – или предпочитат да получат парите за лечение на пациенти, които така или иначе не могат да излекуват.



Не пожелавам на никого да изпада в положението на това семейство. Особено когато съдбата му зависи от българската здравна система.



Съветвам министър Караджов да се съсредоточи върху проблемите в сектора "Транспорт“, които са безброй.



Да прояви поне малко смирение и уважение към ежедневните трагедии на пътя и нашите усилия, вместо да прави несъстоятелни и неадекватни изказвания", пише още Русинова.