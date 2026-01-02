Диана Русинова: Родните търговци се опитват да хитруват
Родните търговци се опитват да хитруват.
Напазарувах от кварталния магазин. Сметката ми беше 11,38 €. Дадох банкнота от 20€. Върнаха ми вместо 8,62€ - 16,85 лв. Какво се оказа, че аз като клиент трябва да играя ролята на обменно бюро за магазините.
Това е крайно нелоялна практика - да дадеш лева и да ти върнат евро от 01.01.2026. до 01.02.2026 г. Може, но обратното НЕ.
Актуални теми
еди мърфи
преди 30 мин.
много бързо стана европейка госпожата-аз пък днес си платих горивото за 60лв с банкнота от 100лв-нямали евро изобщо и ми върнаха 40лв-много важно -ще ги изхарча утре-имам към 1000 евро кеш,но първо да похарчим всички левове
Алиса
преди 2 ч. и 47 мин.
Дрън-дрън ярина! Скъсаха се да обясняват по нсички медии как се правят нещата. Ясно е, че винаги има някой неразбрал, но не е ясно защо точно той все обяснява на другите.
leone
преди 2 ч. и 55 мин.
Тази,, отворена,, госпожа много добре знае, че ако наличност на Евро е свършило се връщат левове. Да не се прави на чукната с мокър парцал. А има и карти за плащане...
Пловдив 1912 БПФК
преди 3 ч. и 22 мин.
Тая само мрънка , все недоволна от всичко...ми плати с карта , аман от такива !!!
