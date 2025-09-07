ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диана Русинова: В този момент любовта "да го държиш в ръце" се превръща в смъртна опасност
"Фокус" публикува целия пост без редакторска намеса:
Колеги, приятели, родители – това не е удобство, това е чиста безотговорност. При рязко спиране или сблъсък тялото на детето излита напред със сила, която никой родител не може да удържи. Точно в този момент любовта "да го държиш в ръце“ се превръща в смъртна опасност. В този случай ако детето бъде притиснато между тялото на възрастния и волана, дори и при 30 км/ч, то шансовете му да оцелее са минимални.
Законът е ясен – децата трябва да пътуват в обезопасителни системи. Но дори и да нямаше закон, тук става дума за инстинкт, за грижа, за здрав разум.
Моля ви – не поставяйте живота на децата си в ръцете на случайността.
Не превръщайте автомобила в капан.
Всеки ден работим за пътна безопасност, но ако в колата не пазите собственото си дете, какво изобщо може да ви спре и да ви накара да разберете, че нямаме втори живот или резервни части за телата ни?
