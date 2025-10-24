Утре, 25 октомври, вярващите отбелязват деня на паметта на светите мъченици Маркиан и Мартирий. На този ден в някои части на страната се отбелязва Димитровска задушница - Задушница преди Димитровден, който се пада на 26 октомври. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.След смъртта на Константин Велики, Римската империя е разделена между синовете му. Единият от тях, Констанций, става император на Изтока и подкрепя арианството, ерес, която отрича божествената природа на Исус Христос. По това време започват гонения срещу православните, които остават верни на Никейския символ на вярата.Светиите Маркиан и Мартирий служили в Константинопол под ръководството на свети патриарх Павел Изповедник, ревностен защитник на Православието. Когато арианите насилствено свалили свети Павел от патриаршеския престол и го прогонили в изгнание (по-късно той бил удушен), Маркиан и Мартирий останали непоколебими във вярата. Те открито изобличавали ереста на арианистите и насърчавали православните да не се отклоняват от истината.Техните проповеди и вярност предизвикали омразата на враговете на истинската вяра. Те били арестувани и подложени на жестоки мъчения, опитвайки се да ги принудят да се отрекат от Христос. Светиите обаче останали непоколебими. Виждайки, че нито заплахите, нито мъченията могат да сломат вярата им, мъчителите екзекутирали Маркиан и Мартирий - отрязали им главите. Това се случило около 355 г.Традиции, обичаи и забрани на 25 октомвриНа Димитровска задушница е обичайно да се ходи на гробището. На този ден е разрешено почистването на гробовете. Носят се цветя и се палят свещи на гробището. Раздават се питки, храна, напитки и жито в памет на починалите.На този ден не трябва да спорите или да се карате. Човек не бива да отказва помощ - предците ни са вярвали, че отказът или скъперничеството ще се върнат стократно. Не бива да излизате от дома си след залез слънце - вярва се, че в есенния здрач излизат злите духове, така че пътуването или разходките вечер са нежелателни.Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден: ако духа студен северен вятър - това вещае сурова зима; ако има слана сутрин - зимата ще дойде рано и ще бъде студена;25 октомври е бил известен в народния свят като Маркианов ден. Денят се е смятал за благоприятен за извършване на домакински задължения: събиране на дърва за огрев, жътва и подготовка на провизии за зимата.