Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
Автор: Цоня Събчева 20:20Коментари (0)55
От 17 до 19 октомври Институтът по фолклористика с Етнографски музей при БАН организира конференция на тема "Религия, образование, общество“. За нея разказа историкът Димитър Атанасов от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

"Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми. Даваме думата на всекиго в рамките на правилата на нормалното общуване и на добронамереността. Направените до момента мероприятия по темата оставиха у мнозина усещане за недопредставеност, за недокрай изпълнена справедливост, за недочутост. Ние ще се опитаме да запълним твърдо този дефицит“, заяви Атанасов.

Организаторите са изпратили повече от 400 покани до представители на всички институции. "Не сме се обърнали единствено към религиозните вероизповедания. Поради светския характер на българската образователна система и поради очакването, че хората, които ще преподават по този предмет, ще бъдат подготвени не в религиозни учреждения, а в светски образователни центрове, сме дали приоритет на тях. Гласът на университетските преподаватели за нас излиза на преден план. Специални покани са изпратени до Богословския факултет на Софийския университет и до Православния богословски факултет на Великотърновския университет“, поясни историкът.

Срокът за подаване на заявки за участие е до 5 октомври.

Участниците в конференцията ще излязат с рамково становище, което ще бъде адресирано към МОН. "Становището ще включва неща, свързани с принципните положения – как би следвало да изглежда българската образователна система, кои са нейните основни проблеми, как бихме могли да разположим евентуално ново знание в нея“, заяви Димитър Атанасов.

