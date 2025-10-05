Димитър Димитров: Държавата трябва откупи архива на Македонската патриотична организация

© Bulgaria ON AIR Каква е историята на "Македонският алманах", издаден преди 85 години от македонските българи в САЩ и Канада, както и каква е съдбата на Македонската патриотична организация? На тези въпроси потърси отговор издателят Димитър Димитров.



След 10 ноември един от дейците на организацията - Иван Гаджев, преценява, че мястото на архива, създаден от тяхната дейност, вече не е в САЩ, каза той.



"Там живеят техните внуци, една част, от които не знаят български език и не са стъпвали в Македония. Той преценява, че мястото на архива е в България. Събира архиви в четири контейнера и го ситуира в собствената си къща в град Гоце Делчев. Купува съседния имот и там прави музей и архив, с всичко необходимо", посочи издателят пред Bulgaria ON AIR.



В момента този архив стои заключен и не се използва, разкри още Димитров.



"Моето мнение е, че държавата трябва го откупи, заедно със сградата, както е направено, и да бъде към Държавния архив или към Националната библиотека, или към Благоевградския университет", категоричен беше той.