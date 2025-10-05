ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димитър Димитров: Държавата трябва откупи архива на Македонската патриотична организация
След 10 ноември един от дейците на организацията - Иван Гаджев, преценява, че мястото на архива, създаден от тяхната дейност, вече не е в САЩ, каза той.
"Там живеят техните внуци, една част, от които не знаят български език и не са стъпвали в Македония. Той преценява, че мястото на архива е в България. Събира архиви в четири контейнера и го ситуира в собствената си къща в град Гоце Делчев. Купува съседния имот и там прави музей и архив, с всичко необходимо", посочи издателят пред Bulgaria ON AIR.
В момента този архив стои заключен и не се използва, разкри още Димитров.
"Моето мнение е, че държавата трябва го откупи, заедно със сградата, както е направено, и да бъде към Държавния архив или към Националната библиотека, или към Благоевградския университет", категоричен беше той.
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
