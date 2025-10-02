Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Димитър Димитров за корупцията в ДАИ: Много от уволнените печелят дела и се връщат обратно на работа. Това е порочен кръг
Автор: Екип Ruse24.bg 22:35Коментари (0)36
© bTV
Случаят с двамата служители на ДАИ, обвинени в поискване на подкуп от екипа, превозващ техниката на Роби Уилямс, отново извади на преден план проблема с корупцията в автомобилната администрация и постави въпроса за необходимостта от радикална реформа. В бранша на превозвачите все по-сериозно се обсъжда идеята за закриване на дирекцията и създаване на единен орган за контрол на пътя, подобно на модела в Германия.

"Със спокойствие не се плаща. Но рекетът на пътя е реалност и всички знаем за него. Много колеги не подават сигнали, защото не усещат подкрепа нито от държавата, нито от контролните органи. Ако не беше намесата на чуждо посолство, случаят с подкупа нямаше да стане публичен“, заяви пред bTV Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България.

По думите му корупцията в сектора е "обществена тайна“ от десетилетия, а десетки акции срещу служители са завършвали без реални последствия. "Има случаи на арестувани директори, но много от уволнените печелят дела и се връщат обратно на работа. Това е порочен кръг“, добавя той.

Димитров е категоричен, че съществуването на множество контролни органи е предпоставка за хаос и злоупотреби: "В момента един камион може да бъде спрян по 20 пъти от различни служби – полиция, АПИ, автомобилна администрация, БАБХ. Това е лудост. Необходими са единни правила и един орган за контрол.“

По думите му, решението минава през намаляване на човешкия фактор и въвеждане на електронни системи: "Не случайно вече има интелигентни тахографи и устройства за дистанционен контрол. Това е пътят – електронна държава, а не бодикамери, които никой не гледа.“

Въпреки настояването за закриване на ДАИ в сегашния ѝ вид, браншът подчертава, че агенцията има ключови функции, които трябва да бъдат запазени – международни преговори, издаване на лицензи и професионални компетентности. "Трябва да се направи ясно разграничение между контролната дейност и административните услуги. Контролът да се извади, а експертният капацитет да се съхрани“, допълни Димитров.

Още по темата: общо новини по темата: 26
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
Отношенията София-Скопие
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Попълване на регулатори
Прокуратура и МВР влязоха в офисите на Васил Божков
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: