|Димитър Димитров за корупцията в ДАИ: Много от уволнените печелят дела и се връщат обратно на работа. Това е порочен кръг
"Със спокойствие не се плаща. Но рекетът на пътя е реалност и всички знаем за него. Много колеги не подават сигнали, защото не усещат подкрепа нито от държавата, нито от контролните органи. Ако не беше намесата на чуждо посолство, случаят с подкупа нямаше да стане публичен“, заяви пред bTV Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България.
По думите му корупцията в сектора е "обществена тайна“ от десетилетия, а десетки акции срещу служители са завършвали без реални последствия. "Има случаи на арестувани директори, но много от уволнените печелят дела и се връщат обратно на работа. Това е порочен кръг“, добавя той.
Димитров е категоричен, че съществуването на множество контролни органи е предпоставка за хаос и злоупотреби: "В момента един камион може да бъде спрян по 20 пъти от различни служби – полиция, АПИ, автомобилна администрация, БАБХ. Това е лудост. Необходими са единни правила и един орган за контрол.“
По думите му, решението минава през намаляване на човешкия фактор и въвеждане на електронни системи: "Не случайно вече има интелигентни тахографи и устройства за дистанционен контрол. Това е пътят – електронна държава, а не бодикамери, които никой не гледа.“
Въпреки настояването за закриване на ДАИ в сегашния ѝ вид, браншът подчертава, че агенцията има ключови функции, които трябва да бъдат запазени – международни преговори, издаване на лицензи и професионални компетентности. "Трябва да се направи ясно разграничение между контролната дейност и административните услуги. Контролът да се извади, а експертният капацитет да се съхрани“, допълни Димитров.
