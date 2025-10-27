ЗАРЕЖДАНЕ...
Димитър Ганев: Предизвикателствата пред властта - цените, бюджетът и казусът с "Лукойл"
"Друг тип предизвикателство чука на вратата: бюджетът. Защото публичните финанси излязоха от дисциплина още преди няколко години и проблемът само се задълбочава. За да влязат в изискуемите критерии числата за бюджетен дефицит - под 3%, очевидно ще наложат сериозни реформи в публичните финанси: или отрязване на социалните разходи, или вдигане на данъци. И те могат да доведат само до повишаващото се социално напрежение. Представете си, как би изглеждало на нашите партньори само няколко месеца по-късно, дефицитът да е излетял в небесата", отбеляза той.
Според политолога без съмнение ще се стигне до теглене на нови заеми, за да не се взриви социалната среда. И още едно предизвикателство се очертава: казусът с "Лукойл“.
"Тук обаче се крият други проблеми, които отново са свързани с пари и финанси. Първо, проблем е за фиска, а именно "Лукойл Нефтохим“ и "Лукойл България“ са едни от най-големите компании в България. Ако те спрат да работят, съответно ще има по-малко данъчни постъпления, което автоматично ще доведе до по-висок бюджетен дефицит. Второ, това ще коригира икономическия ръст на страната. И на трето място, може да се очаква краткосрочно вдигане на горивата. Това винаги води до по-висока инфлация, защото всичко свързано с храни е свързано с транспорт", допълни Ганев.
