Димитър Главчев пристигна в президентството за консултации с държавния глава Илияна Йотова за поста служебен премиер.

Срещата им е насрочена за 11 часа.

Припомняме, че към този момент позитивен отговор, че биха заели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова.