ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Димитър Гърдев: Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим
Поисканата сума ще бъде 1,6 млрд. евро, уточни той. Вторият транш трябва да бъде одобрен до края на този месец. Гърдев обясни, че през последните 4 години е изгубено много време, но имаме възможност през 2026 г. да усвоим всички средства. Общата стойност на плана е около 6,1 млрд. евро.
Тенденция е вотовете на недоверие да не минават и опозицията да изглежда изключително разнопосочна, коментира депутатът по повод петия опит за сваляне на правителството. Попитан относно предложението за отнемане на правомощията на президента да назначава шефове на ДАНС и ДАР, Гърдев отговори, че тези функции не са заложени в Конституцията, а са дадени на държавния глава впоследствие.
"В момента виждаме, че тази функция постави държавата в ступор - не могат да бъдат избрани. Като видяхме такъв резултат, смятам, че това трябва по някакъв начин да бъде коригирано, защото не всички служби са отнети от президента, а и реално тежестта на водената политика пада върху правителството", каза депутатът пред БНТ.
Предстои стратегическа промяна на ЕС и България може да се възползва от финансовата рамка в размер на 2 трилиона евро, която тепърва ще се договаря:
"Това е единственият реален резултат за България от членството в ЕС, защото това е изключителен ускорител. Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим. За това категорично е необходим работещ парламент".
От ИТН са изпратили декларация към правителството да защитава интересите на България във връзка с кохезионната политика на Съюза - тя предвижда 100% финансиране на държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус.
"България е пропусната. Ние поискахме да бъде припознат Черноморският регион и България, която търпи всички негативи на войната в Украйна, всички санкционни режими".
По думите му средствата от тези програми могат да бъдат пренасочвани към инфраструктура, към енергийната мрежа, към региони, засегнати от безводие или слабо заселени райони.
След подписването на договорите с "Райнметал", ставаме единствената държава, която произвежда трикомпонентен барут в Европа, каза още Димитър Гърдев.
"Получаваме "Райнметал" като марка и получаваме техните пазари. Това не е инвестиция само в отбраната, а в работни места, в инфраструктура, в бюджета също. 30 години нямахме нови технологии, пазарите за старите съветски образци приключиха - в Украйна дори. Самата Русия произвежда нови въоръжения и бойна техника. Ние получаваме един ускорител", коментира той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1070
|предишна страница [ 1/179 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Не яжте домати с краставици!
15:51 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: