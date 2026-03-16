Конфликтът в Близкия изток в момента е само на военна фаза, няма дипломация, каза Димитър Гърдев, бивш председател на Комисията по европейски въпроси в парламента.По думите му военната операция на САЩ и Израел не е неочаквана."След като миналата година не бяха постигнати напълно целите на тогавашната операция, беше очевидно, че ще се стигне до повторна“, коментира Гърдев.Според него са прекрачени няколко много важни граници – за първи път САЩ участват пряко в операция, съвместно с израелската армия срещу Иран."Иранската страна установи 460 кг уран, обогатен до 60%. Иран заявява, че това е за енергетиката, но ядреното гориво се обогатява между 3 и 5%. Какво правят 60% обогатен уран?“, попита Димитър Гърдев в ефира на bTV."Освен това за ядрена бомба са необходими 88-92%, така че там има някакъв процес, който не е много прозрачен и ясен“, смята той.Гърдев обърна внимание и на това, че дори най-големият поддръжник на Иран – Владимир Путин, е бил изключително изненадан преди години, когато Бенямин Нетаняху е отишъл лично при него и му е представил документи за това."Тогава, излизайки от срещата, Нетаняху му каза: "Г-н президент, реформирайте си разузнаването.“ И позицията на руския президент вече беше различна. Русия предложи на Иран те да вземат тези ядрени материали и впоследствие да го предостави като ядрено гориво“, припомни Димитър Гърдев."Това беше елемент от предложението на САЩ. Втората точка е пълен отказ от балистичните технологии – това са ракетите носители на тези ядрени заряди. Третата точка е прекратяване на тези проксита, с които Иран действаше. Това е т.нар. ислямска ос на съпротивата – "Хизбула“, "Хамас“ и др.“, обясни Гърдев.