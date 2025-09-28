Димитър Гърдев за искането на АЛДЕ: Няма да бъдат спирани никакви плащания

© Искам да успокоя всички бенифициенти на тези средства. Както посочи и вицепремиерът Томислав Дончев, няма да бъдат спирани никакви плащания. Държавата застава зад проектите, които са и на регионално равнище. Всички средства ще бъдат разплатени. Това каза дипломатът, председател на комисията по европейските въпроси, контрол на еврофондовете и международен секретар на политическа партия ИТН Димитър Гърдев в предаването "Метроном" на Радио "Фокус".



Относно искането на евродепутатите либерали ЕК да спре плащанията към България заради ареста на Благомир Коцев, той допълни още, че ефектът от това настояване е част от вътрешнополитическата борба, използван от ПП-ДБ, понеже Коцев е техен кандидат.



"Това не беше възприето в Европарламента, няма създадена група, която да застане зад такава декларация. Арестът на кмета не е причина да бъдат спрени всички европейски фондове. Може евентуално да се стигне до замразяване на определена сума, около 1/3. Когато изпълним всички заложени изисквания, тя ще бъде възстановена", обясни Гърдев.



Правителството обяви, че основната му цел е до края на годината да бъдат подадени исканията за второто и третото плащане по Планът за възстановяване и устойчивост. Досега България е получила само първия транш, и то частично – около 1,3 млрд. евро, което е под половината от договорените средства.



"България е почти четири години в състояние на блокаж. Получихме само един транш, и то наполовина. За седем месеца успяхме да усвоим повече, отколкото за предишните три години и половина“, заяви Гърдев.



По думите му основната задача на правителството е до края на тази година да бъдат подадени исканията за втория и третия транш.



"За да имаме възможност догодина да поискаме и четвъртия. Така можем да спасим парите и да ги насочим към икономиката“, допълни той.



Гърдев призна, че пропуснатото време е довело до "огромен пропуск“, но подчерта, че вече са изпълнени 18 от 20 законови изисквания и 58 от 72 проекта: "Имаме абсолютната възможност да усвоим средствата до 2027 г., ако няма такива абсолютно необясними изкуствени политически пречки.“



До момента България е получила едва около 24% от договорените европейски средства. Това поставя страната на дъното на класацията в ЕС, редом с Унгария и Люксембург, докато средното усвояване в останалите държави е около 50%, посочва дипломатът.