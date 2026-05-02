Увеличението на цените със сигурност ще увеличи и постъпленията в бюджета. Министърът на финансите не допусна грешки, но то нямаше и как, защото с този удължителен бюджет нямаш много място за маневри. Това, което чух е, че кръгът около бъдещия министър-председател, доскорошния президент, се е бил подготвил доста. Предстои да видим кой ще бъде и министър на финансите. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов пред NOVA NEWS. Той добави, че се обсъжда вероятността Гълъб Донев да оглави финансовото министерство.

"Няма да се изненадам, ако Хасан Адемов остане социален министър и аз не бих имал нищо против. Не ми е безинтересно и кой ще е министър на енергетиката, защото енергетиката ни в момента е много колебливо състояние", добави Манолов.

"Булгаргаз" със сигурност не е в най-доброто си икономическо състояние", подчерта президента на КТ "Подкрепа".

Темата за инфлацията у нас

Месечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени, се очаква да бъде 2%, а годишната - 7,1%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Това рязко контрастира на данните от миналия месец, според които месечната инфлация през март е 0,9%, а годишната едва 4,1%.

По думите на Манолов една от причините за този скок е политическата криза и безвластието, в което живеем вече четвърти месец, откакто сме в еврозоната. "Вече има официални данни, че които показват, че страната ни не е била готова за еврозоната", посочи той.