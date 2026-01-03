Президентът на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов изрази тревога от удължителния бюджет и предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите."За мен проблем е, че са само 5%, защото говорихме за други числа“, заяви той и добави, че по-скоро се страхува от този бюджет, отколкото да му се радва. По думите му нов редовен бюджет е малко вероятен преди средата на годината, което поставя страната в ситуация на застой.Според него първите дни след въвеждането на еврото като разплащателно средство в България преминават без драми и без апокалиптичните сценарии, за които се говореше в месеците преди това. По думите му е имало хора, които до последния момент са описвали влизането в еврозоната "едва ли не като апокалипсис“, но реалността е далеч по-спокойна.Според него смяната на валутата сама по себе си не води до икономическо благополучие. "Това, че сменяме купюрите, не променя начина, по който работим и по който се развиваме“, добави Манолов.Президентът на "Подкрепа“ засегна и темата с евробанкнотите, като отбеляза, че средноголямата европейска банкнота – 50 евро – у нас ще се възприема като "голяма“. Той припомни и че банкнотата от 500 евро вече не се произвежда, но все още е законно платежно средство. "Ако някой има по 500 евро, те са официално платежно средство“, уточни пред NOVA NEWS Манолов.Манолов коментира и възможностите на изпълнителната власт да се справи със спекулата. Според него държавата години наред е била умишлено ограничавана в правомощията си, а в подобни ситуации това ясно проличава. "Когато някъде нещо закъсва, всички викат: къде е държавата. Ми там е – колкото сме ѝ оставили да може, толкова може“, каза Манолов.