|Димитър Маринов: Всичко извън регламентираните сайтове за продажба на лекарства е фалшификат
"В България лекарства онлайн могат да продават единствено реално съществуващи аптеки. Те имат право да предлагат само медикаменти без рецепта – тези, чиито реклами се виждат по телевизията и в медиите. Продукти по лекарско предписание не могат да се купуват легално през интернет, а подобни оферти са сигурен знак за фалшификати", каза за "Фокус" председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.
По думите му всеки легален сайт трябва да има логото на Европейския съюз с българското знаме. "При кликване то води към сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата, където е списъкът на аптеките, имащи право да продават онлайн. Всичко извън това е незаконно и крие риск от фалшифицирани продукти", обясни Маринов.
"Закупуването на такива лекарства крие сериозни опасности за здравето. Те често не са по-евтини, а понякога дори по-скъпи, без гаранция за съдържанието и начина им на съхранение. Дори и истински медикамент, напуснал легалната верига, вече не може да бъде считан за безопасен, тъй като не е ясно дали е съхраняван при правилните условия", предупреди председателят на съюза.
Освен темата за нелегалните медикаменти, Маринов коментира и въвеждането на безплатни лекарства за деца.
По думите му в момента безплатен е един антибиотик в две дозови форми, а скоро се очаква да бъдат добавени още. "До момента няма много данни за търсенето, защото сезонът е такъв и все още не се изписват много рецепти. Но няма проблем – антибиотикът е наличен в складовете и в аптеките, а при нужда може да бъде доставен. Надявам се, че до края на годината ще има повече лекарства от този тип, които ще бъдат напълно платени от Здравната каса и ще станат още по-достъпни за пациентите", допълни Маринов.
