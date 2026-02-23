Сподели close
Димитър Недялков е назначен със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров за заместник-министър на транспорта и съобщенията, съобщиха от Министерството. Той изпълняваше длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията от 19 юни 2023 до 20 февруари 2026 г. Преди това Недялков беше народен представител в 47-ото и 48-ото Народно събрание.

Бил е заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения, член на Комисията по икономическа политика и иновации, на Комисията по труда, социалната и демографска политика и на Комисията по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. По професия е икономист.