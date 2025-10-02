Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
Автор: Десислава Томева 15:29Коментари (0)41
©
Управителят на БНБ Димитър Радев за подготовката за еврото, първите впечатления от заседанията на ЕЦБ и как промяната ще се усети в ежедневието на хората. Финансист номер едно на България даде интревю пред списанието на БСК NOBLESSE OBLIGE.

Г-н Радев, вече присъствате като наблюдател в заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ. Какво Ви направи най-силно впечатление и как това ще помогне на България?

Това е много ценен опит за Българската народна банка. Отблизо виждам как функционира процесът на вземане на решения – задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика. Темите обхващат всичко – от инфлацията и паричната политика до финансовата стабилност и платежните системи. Това участие е естествено продължение на процеса, който започнахме още преди години – изграждане на експертиза, институционална подготовка и култура. Така на 1 януари 2026 г. няма да започваме от нулата – ще бъдем готови и интегрирани.

Кое е най-голямото предизвикателство пред БНБ в тази подготовка?

Да осигурим пълна готовност в рамките на строг график. Това включва институционални промени, правна конвергенция, логистика, но и още нещо – доверие. Хората трябва да са убедени, че процесът е добре управляван и прозрачен.

Вече сме направили сериозни стъпки – правната рамка е приведена в съответствие, вторичното законодателство е прието, подготовката върви по план. Но мащабът на задачата остава голям и изисква постоянна дисциплина и координация.

А лично за Вас – кое е най-трудното в този преход?

Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. Техническите задачи имат решения – въпрос са на организация и ресурси. По-голямото предизвикателство е доверието – обществото да знае, че процесът е контролиран и ясен.

В този контекст централната банка трябва да бъде котва на стабилност – чрез професионализъм, последователност и ясна комуникация.

Кои са критичните стъпки в момента?

Те са няколко и вървят по график:

• Правната конвергенция е напълно завършена;

• Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ;

• Сеченето на българските евромонети е в активна фаза;

• Интеграцията към европейските платежни системи е практически завършена – на етап тестове и симулации;

• Работим в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции.

Ще има ли достатъчно евро в обрaщение още от първия ден?

Да, това е ключов приоритет. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите.

БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с "Български пощи“, за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността.

В обществото има страхове, че България ще загуби паричния си суверенитет. Как отговаряте на това?

Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.

България ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ – това е съвсем различно ниво на участие.

Как ще се промени ролята на БНБ след въвеждането на еврото?

Ще бъдем част от Евросистемата и ще участваме във формирането на общата парична политика. Но ще запазим и редица ключови национални функции – макропруденциална политика, надзор върху платежната инфраструктура, управление на международните резерви.

С други думи, ролята на БНБ няма да се стесни, а ще се разшири – от национална към европейска.

Готови ли сме за промяната в платежните системи?

Да. Интегрираме се към TARGET услугите на Евросистемата – TARGET2 и TIPS. Провеждаме тестове, симулации и обучения с банките и доставчиците на платежни услуги.

Целта е ясна – от 1 януари 2026 г. всичко да работи гладко, без прекъсване или затруднения за бизнеса и гражданите.

Има ли рискове за банковата стабилност след преминаване към еврото?

Не. Банковата система е стабилна – добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби.

Не бива да забравяме и нещо много важно – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в рамките на общия механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.

Какво ще се промени в банковия надзор?

С присъединяването към Банковия съюз през 2020 г. вече поставихме най-големите банки под директния надзор на ЕЦБ. Това работи добре.

С еврото статутът ни ще бъде напълно уеднаквен с този на останалите централни банки в еврозоната. Ще имаме още по-силно участие в стратегическите решения на европейско равнище.

Какво научихте от опита на Хърватия, Словакия, Литва и другите, които вече минаха по този път?

Че подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана. И че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, за да няма спекулации и недоразумения.

Ние прилагаме тези уроци. В някои области, особено техническите, сме дори по-напред, отколкото бяха други страни на същия етап. Най-важното е преходът да бъде успешен, предвидим и обществено подкрепен.

И един по-човешки въпрос – как българите ще усетят промяната в ежедневието си?

Най-осезаемото ще е удобството. Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари.

Разбира се, винаги има притеснения, че цените може да се повишат. Но опитът на другите страни показва, че ако преходът е добре управляван и се следи стриктно за злоупотреби, ефектът е ограничен. Най-важното е прозрачността – например чрез обявяването на цените едновременно в левове и евро в преходния период.

А Вие лично как гледате на този исторически момент за България?

Това е проект, в който вложих целия си опит и експертиза, за да подпомогна колективното усилие. България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз.

Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост. Но като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа.

Още по темата: общо новини по темата: 1513
02.10.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
предишна страница [ 1/253 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
Тръмп иронизира Путин: Хартиен тигър ли си? Водиш четири години война, която трябваше да продължи една седмица
22:55 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 150 специалисти и над 100 единици техника са на обекта
13:31 / 30.09.2025
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
Журналистът Иван Радев алармира за онлайн кампания, която набира средства за уж болно дете
12:52 / 30.09.2025
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
11:11 / 30.09.2025
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
Посрещаме българските волейболисти в София, вижте програмата на събитието
07:45 / 30.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Серия от трусове в Турция
България в еврозоната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: