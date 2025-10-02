Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите

© Управителят на БНБ Димитър Радев за подготовката за еврото, първите впечатления от заседанията на ЕЦБ и как промяната ще се усети в ежедневието на хората. Финансист номер едно на България даде интревю пред списанието на БСК NOBLESSE OBLIGE.



Г-н Радев, вече присъствате като наблюдател в заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ. Какво Ви направи най-силно впечатление и как това ще помогне на България?



Това е много ценен опит за Българската народна банка. Отблизо виждам как функционира процесът на вземане на решения – задълбочено, аналитично и с визия за цялата европейска икономика. Темите обхващат всичко – от инфлацията и паричната политика до финансовата стабилност и платежните системи. Това участие е естествено продължение на процеса, който започнахме още преди години – изграждане на експертиза, институционална подготовка и култура. Така на 1 януари 2026 г. няма да започваме от нулата – ще бъдем готови и интегрирани.



Кое е най-голямото предизвикателство пред БНБ в тази подготовка?



Да осигурим пълна готовност в рамките на строг график. Това включва институционални промени, правна конвергенция, логистика, но и още нещо – доверие. Хората трябва да са убедени, че процесът е добре управляван и прозрачен.



Вече сме направили сериозни стъпки – правната рамка е приведена в съответствие, вторичното законодателство е прието, подготовката върви по план. Но мащабът на задачата остава голям и изисква постоянна дисциплина и координация.



А лично за Вас – кое е най-трудното в този преход?



Най-трудното е да осигуриш стабилност и предвидимост в среда на големи промени. Техническите задачи имат решения – въпрос са на организация и ресурси. По-голямото предизвикателство е доверието – обществото да знае, че процесът е контролиран и ясен.



В този контекст централната банка трябва да бъде котва на стабилност – чрез професионализъм, последователност и ясна комуникация.



Кои са критичните стъпки в момента?



Те са няколко и вървят по график:



• Правната конвергенция е напълно завършена;



• Евробанкнотите вече пристигат и се съхраняват в трезорите на БНБ;



• Сеченето на българските евромонети е в активна фаза;



• Интеграцията към европейските платежни системи е практически завършена – на етап тестове и симулации;



• Работим в постоянна координация с ЕЦБ и другите европейски институции.



Ще има ли достатъчно евро в обрaщение още от първия ден?



Да, това е ключов приоритет. Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите.



БНБ вече разполага с необходимите количества евробанкноти. Подготвяме и евромонетите. Работим и с "Български пощи“, за да стигнем до най-отдалечените райони. Няма да има проблеми с ликвидността.



В обществото има страхове, че България ще загуби паричния си суверенитет. Как отговаряте на това?



Не става дума за загуба, а за трансформация. При валутния борд ние следваме политиката на ЕЦБ, но без право на глас. С еврото ще седим на масата, където се вземат решенията.



България ще има своя представител в Управителния съвет на ЕЦБ – това е съвсем различно ниво на участие.



Как ще се промени ролята на БНБ след въвеждането на еврото?



Ще бъдем част от Евросистемата и ще участваме във формирането на общата парична политика. Но ще запазим и редица ключови национални функции – макропруденциална политика, надзор върху платежната инфраструктура, управление на международните резерви.



С други думи, ролята на БНБ няма да се стесни, а ще се разшири – от национална към европейска.



Готови ли сме за промяната в платежните системи?



Да. Интегрираме се към TARGET услугите на Евросистемата – TARGET2 и TIPS. Провеждаме тестове, симулации и обучения с банките и доставчиците на платежни услуги.



Целта е ясна – от 1 януари 2026 г. всичко да работи гладко, без прекъсване или затруднения за бизнеса и гражданите.



Има ли рискове за банковата стабилност след преминаване към еврото?



Не. Банковата система е стабилна – добре капитализирана, с висока ликвидност и устойчиви печалби.



Не бива да забравяме и нещо много важно – вече сме част от Банковия съюз. Най-големите банки са под директния надзор на ЕЦБ, а останалите – под този на БНБ, но в рамките на общия механизъм. Разполагаме с всички европейски инструменти за стабилност и защита.



Какво ще се промени в банковия надзор?



С присъединяването към Банковия съюз през 2020 г. вече поставихме най-големите банки под директния надзор на ЕЦБ. Това работи добре.



С еврото статутът ни ще бъде напълно уеднаквен с този на останалите централни банки в еврозоната. Ще имаме още по-силно участие в стратегическите решения на европейско равнище.



Какво научихте от опита на Хърватия, Словакия, Литва и другите, които вече минаха по този път?



Че подготовката трябва да е навременна, дисциплинирана и добре координирана. И че комуникацията с обществото е решаваща – трябва да има ясни послания, за да няма спекулации и недоразумения.



Ние прилагаме тези уроци. В някои области, особено техническите, сме дори по-напред, отколкото бяха други страни на същия етап. Най-важното е преходът да бъде успешен, предвидим и обществено подкрепен.



И един по-човешки въпрос – как българите ще усетят промяната в ежедневието си?



Най-осезаемото ще е удобството. Няма да има нужда от обмен на валута, ще се пътува и пазарува в цялата еврозона със същите пари.



Разбира се, винаги има притеснения, че цените може да се повишат. Но опитът на другите страни показва, че ако преходът е добре управляван и се следи стриктно за злоупотреби, ефектът е ограничен. Най-важното е прозрачността – например чрез обявяването на цените едновременно в левове и евро в преходния период.



А Вие лично как гледате на този исторически момент за България?



Това е проект, в който вложих целия си опит и експертиза, за да подпомогна колективното усилие. България прави стратегическа крачка напред – от периферията към ядрото на Европейския съюз.



Като централни банкери сме длъжни да гарантираме стабилност и предвидимост. Но като гражданин го виждам и като символ – България вече е част от сърцето на Европа.