Димитър Узунов: Театърът е едно от най-добрите средства тези научни постижения да достигнат до публиката
Автор: Ася Александрова 14:05Коментари (0)31
© Фокус
Идеята на фестивала "Театър на чудесата“ е да представим на сцена различни научни и технологични постижения. Това каза Димитър Узунов – автор на спектакъла "Космосът на чудесата“ и организатор на фестивала "Театър на чудесата“, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.

Театърът е едно от най-добрите средства тези научни постижения да достигнат до публиката чрез създаване на емоционална връзка между публика, съдържание, текст и послание, смята той. "Спектакълът, театърът, разказването на истории пред публика имат силата да събуждат емоции. Ако искаме дадена публика да се заинтересува от нещо, най-силният и смислен начин е да изградим някаква емоционална връзка с темата. Нашата задача като артисти е първо да разберем какво правят тези хора, как това нещо може да докосне емоционално и да го разкажем по интересен, забавен, ангажиращ начин“, обясни Узунов.

Третото издание на интердисциплинарния фестивал ще се проведе от 10 до 12 октомври в "Топлоцентрала“. Новост тази година е конферентната част. "Очакваме над 25 творци, изследователи, предприемачи в различни интердисциплинарни инициативи и проекти, които да направят различни уъркшопи, презентации, пърформънс лекции, където да разкажат за техния опит и за техните проекти“, сподели Димитър Узунов.

Програмата на фестивала включва няколко научно-театрални спектакъла, насочени към различни публики – професионалисти от сферата на изкуството, любители на науката до детската аудитория. "Един от тях е на тема "Еволюционна биология“ на нашите приятели от Будапеща Pro progressione, които ще направят театрална имерсивна разходка в парка около "Топлоцентрала“ и ще разкажат различни аспекти на еволюционната биология. Този спектакъл е за семейна публика. Имаме и музикални проекти и проекти, които включват ролеви игри като модел на обучение. Имаме една много интересна презентация на Ивелина Кадири за това как арт центровете могат да служат като катализатор за космически открития. Имаме чешко куклено представление на тема "Квантова физика“ за деца над 8 години. На английски е, но на забавен и доста разбираем за децата език“, разказа Узунов.

Част от програмата на "Театър на чудесата" е авторският спектакъл на Димитър Узунов и италианския режисьор Андреа Брунело "Космосът на чудесата". Научни консултанти на спектакъла са астрофизикът и комуникатор на науката д-р Влади Божилов и молекулярният биолог проф. Милена Георгиева. Звуковият дизайн е на Никола Груев – Котарашки, сценография и видео – Никола Налбантов, а хореографията е на Стефания Георгиева.






Статистика: