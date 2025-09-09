Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Димитър Зоров: Тази година е най-тежката от 20 години насам за производство на груби фуражи
Автор: Цоня Събчева 17:49Коментари (0)0
©
Тази година е най-тежката от 20 години насам за производство на груби фуражи заради климатичните условия. Храната за животните ще е много по-скъпа. Това каза председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Димитър Зоров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Пшеницата и царевицата представляват не повече от 20% от общата хранителна дажба, докато останалите 80% са сено и силажи. "Ако миналата година се добиваше едно количество, сега се добива под половината от това количество. Това прави положението на фермера незавидно“, поясни Зоров.

Ако потребителите искат да консумират качествена храна, тя ще бъде на по-висока цена, предупреди той. "За да остане на същата цена, държавата и Европейският съюз под различни форми на субсидиране трябва да подпомагат. Но виждаме, че за следващия програмен период Европейският съюз иска да отреже селскостопанския бюджет за Европа с 20-30%, за да има пари за бомби, оръжие и милитаризация“, коментира председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.

Министерство на земеделието също не може да подпомогне фермерите, тъй като бюджетът за подпомагане тази година е орязан заради влизането в еврозоната. "Дори националните помощи ги няма. Какво да направи Министерството, освен някакво балансирано разпределение в цялата верига на евентуални приходи? Това го прави със Закона за ограничаване на надценката. Но както виждате, всички търговски вериги, техните лобита стенат, все едно са пред умиране“, добави Димитър Зоров.

Според него реалната цена на литър прясно мляко с минимална печалба за производителя не трябва да бъде под 1,50 лева, без включено ДДС. "Говорим за сурово мляко. Но на този етап няма кой да го плати. Търговските вериги са пуснали съобщения до предприятията, че до края на годината не приемат увеличение на цени. Какво значи, че не приемаш, при положение че има обективни фактори, които влияят на този пазар? Или това е един план на Стара Европа да унищожи цялото първично производство в България и да станем само едни консуматори – може би е това“, допълни председателят на Асоциацията на млекопреработвателите.

Още по темата: общо новини по темата: 1264
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
06.09.2025 »
предишна страница [ 1/211 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
10:23 / 07.09.2025
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
18:58 / 07.09.2025
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе 
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе 
12:17 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
Миролюба Бенатова: Забавяне с 43 минути по пътя от границата с Гърция към София
17:11 / 07.09.2025
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
Камион е засечен със 162 км/ч на АМ "Тракия", първите 900 вече очакват глоби от тол камерите
09:35 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: