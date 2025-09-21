ЗАРЕЖДАНЕ...
Динамичен развой за Кирил Тодоров и Георги Аврамов от Астра Рейсинг
Екипажът на "Астра Рейсинг" спря на мястото, като навигаторът Аврамов моментално взе наличните пожарогасители от тяхната Опел Корса и отиде на помощ в овладяването на пламъците, докато Тодоров продължи до първия радио пост, за да докладва за инцидента. Липсата на късмет остави екипажа извън челната тройка в генералното класиране, завършвайки на 4-та позиция.
"Момчетата направиха едно много силно състезание. Рали "Дряново" тази година беше много динамично и постоянно менящо се. Малшанс за развоя на състезанието, но част от спорта. Радвам се, че Георги и Кирил са реагирали адекватно и са помогнали на момчетата с номер 3. Следващото участие за тях е през октомври в рали "Шумен", заяви мениджърът на "Астра Рейсинг" Екатерина Стратиева.
