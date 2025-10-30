Децата са много силно адаптивни, сякаш интуитивно се напасват към бързия ритъм на съвременния живот и съответно проявяват доста повече качества от по-малки. Това каза Албена Далкалъчева – директор на частна детска градина "Малки стъпки“ – "Симеоново“, внас водещ Ася Александрова.Потребностите на децата днес са същите като преди 20 години например, но възрастните успяват да ги задоволяват по различен начин, отбеляза тя. "Преди потребността от дигитални устройства се задоволяваше по-трудно. Сега всичко е супер достъпно. За сметка на това, обаче, сега е истинско предизвикателство да осигуриш време за игра и тичане навън. Игрите им са по-различни. Децата, които прекарват повече време на дигитални устройства, по-трудно се включват в общите игри, независимо дали са в класната стая или вън на двора. Ние се стремим да балансираме нещата“, обясни Далкалъчева.Обучението на децата в предучилищна възраст минава през игра. Няма учебна програма, в която да няма интегрирано мултимедийно присъствие, отбеляза директорът на детска градина "Малки стъпки“.По думите сред малък процент от децата в детската градина се наблюдават наченки на конфликтно поведение. "Не бих нарекла това агресия към външния свят – това е по-скоро някакъв проблем на детето. Най-добрият подход за справяне е да се намери корена на проблема, защо детето хапе, щипе, скубе. Обикновено това се дължи на нещо, което пречи на детето да изрази себе си“, обясни Далкалъчева.Ако не се вземат мерки в този ранен етап, проблемът може да прерасне в агресия, добави тя. "Наказанията не помагат за предотвратяване на агресията. Превантивната работа е най-добрият начин за това. Понякога насочваме децата към психолози, които по-добре от нас могат да намерят корена на проблема, и горе-долу за два-три месеца нещата отшумяват. По някой път агресията е към деца, друг път – към самите родители, друг път – към нас, учителите. Просто понякога ни трябва помощ от специалист“, допълни Албена Далкалъчева.