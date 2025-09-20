ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции
Ликвидността в сектора е на високо ниво – съотношението между кредити и депозити е около 75%. С други думи, наличните депозити надвишават предоставените кредити, което гарантира спокойствие както за клиентите, така и за самите банки. Това е сигурен знак, че системата разполага с достатъчно ресурс да посрещне нуждите на бизнеса и домакинствата.
Не по-малко впечатляваща е и ефективността – разходите към приходите в банките са едва около 40%. Подобен резултат е определян като "отличен“ стандарт в международен план и показва, че институциите управляват разумно своите ресурси.
Капитализацията на сектора достига близо 20%, което е показател за стабилност и надеждна защита при евентуални сътресения. В същото време нивото на необслужваните или т.нар. "лоши“ кредити е под 3% – стойност, която е значително по-ниска от средните нива в Европа.
Друг любопитен факт е, че България е сред държавите с най-ниски разходи за ежедневни банкови операции. Това прави услугите по-достъпни за потребителите и увеличава доверието към финансовата система.
Що се отнася до лихвите, ситуацията е също уникална. Българските банки предлагат едни от най-ниските лихвени проценти и по кредитите, и по депозитите в Европа. Това означава, че въпреки ограничените приходи от лихви, секторът компенсира с устойчивост и висока ликвидност. От една страна, потребителите се радват на достъпно кредитиране, а от друга – депозитите остават сигурно място за спестявания, макар и с по-ниска доходност.
Всички тези фактори изграждат картина на стабилен, ефективен и конкурентоспособен банков сектор, който продължава да бъде опора за българската икономика.
