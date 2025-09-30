Новини
Директор на столично училище: Системата на оценяване трябва да се реформира
Автор: Ася Александрова 10:55Коментари (0)32
© Фокус
Поколения наред сме били принудени да заучаваме и сега, когато трябва да се върви към анализ и синтез, е много трудно и за учителите, и за родителите, защото обективността вече не е толкова кристално ясна и се появяват съмнения обективни ли са оценките. Може би и системата на оценяване трябва да се реформира, наред с фокуса, който вече трябва да е върху анализа и синтеза. Това каза директорът на 105 СУ "Атанас Далчев“ Антоан Тонев в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Според него натискът от страна на родителите върху училището и образователната система днес е по-голям в сравнение с преди 20 години. "Това по принцип не е лошо, тъй като в образованието има три страни – учителите, родителите и учениците, които са фокусът на цялата система. За да бъдат добре учениците, родители и учители трябва да вървят в екип. За съжаление тази екипност на мен започва да ми се губи през последните 15 години, тъй като често родители или родителски организации поемат ролята на експерти и се опитват да учат учителите как да си вършат работата“, заяви Тонев.

Според него много ученици успяват да запазят високата си мотивация за учене до края на средното и във висшето си образование, но има и такива, при които тя изчезва. Това е резултат от много фактори, като основните са три. "Не всички семейства осъзнават, че образованието е ценност. Второто нещо е какво е важно за обществото – дали е важно да имаш много пари и скъпи коли, или е важно да се грижиш за обществото и да допринасяш с нещо за неговото развитие. Третото е самата образователна система да слезе на нивото на учениците такива, каквито са те днес, и да отговори на техните желания и интереси, да ги провокира и да им помогне да запазят своята любознателност. Най-големият проблем е да им задържим вниманието достатъчно дълго време, тъй като светът, в който живеят, е много динамичен и ако не се случва нещо постоянно, на тях им е трудно да се съсредоточат за повече от 20 минути“, обясни директорът на 105 СУ.

Новият формат на НВО той определи като много благодатен. "Той включва елементи от природните науки и ще даде възможност на деца с високо ниво на аналитично мислене и с висок интелект да се справят добре, въпреки че не са били на частни уроци. Системата би трябвало да е справедлива и да отчита компетентностите на учениците, а не платежоспособността на техните родители“, коментира Антоан Тонев.

Той очаква забраната за използване на мобилни телефони в училище да окаже положителен ефект върху учениците. "Голяма част от учениците са зависими от своите електронни устройства. Те им пречат в процеса на обучение и в процеса на социализация. Как практически обаче ще се реализира това е въпрос“, допълни Тонев.






Статистика: