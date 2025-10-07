Новини
Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените
Автор: ИА Фокус 21:07Коментари (0)49
© Facebook
Още преди 15 години Басейнова дирекция "Черноморски район“ е установила и сигнализирала за незаконното покриване и застрояване на река Козлука в курортното селище Елените. Вместо разследване обаче, Районната прокуратура в Несебър е прекратила преписката с мотива, че за обектите има издадени разрешителни за строеж. Това разкри директорът на дирекцията инж. Явор Димитров.

Инж. Явор Димитров обясни, че по закон разрешителните за строеж се издават от местните власти, но само след като инвестиционното предложение е минало през РИОСВ и е получило становище за допустимост от Басейнова дирекция. Той беше категоричен, че за строителството върху реката в Елените такава процедура не е спазена.

"Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър", заяви инж. Димитров.

По думите му реакция от прокуратурата е последвала, но не в очакваната посока. "Това, което е налично като документация при нас е, че малко по-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж", разкри той.

Инж. Димитров подчерта, че в Закона за водите има "категорична забрана за строителство на стопански и жилищни постройки в границите на водните обекти“. Въпреки това, прокуратурата е приела за валидни разрешителни, издадени в нарушение, предаде NOVA. 

"Ние извършихме проверка в деловодната система на Басейнова дирекция, тъй като се касае за сериозен период назад във времето, повече от 15 години, и не открихме никакви преписки, свързани с това строителство". Той добави, че за периода 2011-2015 г. са постъпвали няколко инвестиционни предложения за жилищни сгради в района, но за всички тях Басейнова дирекция се е произнесла с "недопустимост“.

Според проверка, извършена от дирекцията през 2015 г. след нов сигнал, е установено, че реката е покрита "почти по цялото си протежение в рамките на вилното селище – откъдето влиза в урбанизираната територия до устието в Черно море“.

