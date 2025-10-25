Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Бургас Кирил Пологов е открит мъртъв с огнестрелна рана, казаха заот ОДМВР-Бурас.От областната дирекция допълват, че Пологов се е самоубил, вследствие на здравословен проблем.Кирил Пологов работи 33 години в данъчната система. Той поема поста високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.