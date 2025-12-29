Диян Стаматов.
Той определя годината като година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции.
"Проведоха се много разговори и дебати за необходимите промени и точно когато част от тях бяха на крачка от законодателни решения, процесът рязко спря.
От години не сме имали толкова ентусиазиран и диалогичен управленски екип, готов за разговори и търсене на консенсус, но същевременно изправен пред границите на една консервативна образователна устойчивост", отбелязва Стаматов.
Ето какво откроява той в образованието пред 2025-та:
Училищата финализираха изграждането на СТЕМ кабинети;
Учителските заплати бяха увеличени с 15% – важно, но недостатъчно за спиране на кадровия дефицит по математика, физика, химия, технологии и предприемачество;
Проведоха се директорски конкурси и в системата влязоха около 220 нови директори, като отново ясно се открои недостигът на управленски капацитет;
Състояха се силни и съдържателни съсловни дебати за "Добродетели и религии“, както и за влиянието на мобилните телефони и социалните мрежи върху учениците;
Продължи сериозният разговор за промени в учебните планове, програмите и структурата на образователната система.
Кратките управленски хоризонти влияят изключително негативно върху възможността за устойчиви и далновидни решения. При липсата на реални и задълбочени реформи образованието ни продължава да изостава от европейските тенденции.
Реформите остават задача за следващите години – тогава, когато държавното управление ще има нужната стабилност.
Диян Стаматов: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
©
Още от категорията
/
Търговец: Влиза първият клиент, пазарува цигари и хляб, дава банкнота от 100 лв. Трябва да му върнеш 90 и няколко лв. ресто в евро
09:30
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
08:50
Човекът, който измисли да предаваме капачки и да спасяваме деца: Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима
28.12
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
28.12
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Dimcho01
преди 21 мин.
А тия дето работим да ви изкарваме необосновано многото пари в образованието за производство на некадърници и да има за мега кражби?? Както върви с училища от по 20 на деца май ще има големи съкращения.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.